آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسة نتنياهو مطالبين باستقالته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تجمع بضع آلاف من الإسرائيليين أمام مقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، في القدس الغربية احتجاجا على سياساته الاقتصادية وتعامله مع جائحة كورونا.
القدس – سبوتنيك. ويطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو لعدم قدرته على إنقاذ إسرائيل من الضائقة الاقتصادية ولما تلاحقه من تهم فساد وتلقي الرشى.
وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” في القدس بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت كافة الشوارع والطرقات المؤدية إلى مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك تحسبا لأي طارئ، وانتشر المئات من عناصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في كافة المحاور.
ودعت الشرطة المتظاهرين إلى الحفاظ على النظام العام وتعليمات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل تتواصل منذ عدة أسابيع ضد رئيس الوزراء نتنياهو الذي تلاحقه ثلاث تهم فساد وتلقي الرشوة.
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