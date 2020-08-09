أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 9 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني الدولية:

– تربية الخرطوم تتجه لتحديد رسوم المدارس الخاصة

– صالات المناسبات تقرر عودة نشاطها دون اذن من السلطات

– إنهاء خدمة العاملين بقناة وإذاعة طيبة وشركة الأندلس

صحيفة الوطن:

– الجيش يستنكر اعتداءات حركة الحلو على المواطنين

– الحكومة تتحفظ على تحذير الخارجية الأمريكية لرعاياها من السفر للسودان

– الخرطوم تحدد أسعار جديدة للخبز

– ضبط أسلحة مهربة بولاية القضارف

صحيفة السوداني:

– برئاسة “حميدتي”.. اللجنة الاقتصادية تشكل لجنة للتحقيق في تداعيات إعادة صادر الماشية ومضاربات الذهب

– مدير عام قوات الشرطة يسجل زيارة مفاجئة لمطار الخرطوم الدولي

– الري: منسوب المياه يتجاوز فيضان 88 بعطبرة

– توفير2 مليون جرعة لقاحية لتطعيم 600 ألف رأس من الماشية بشمال كردفان

– الأمم المتحدة تتعهد بتقديم الدعم اللازم لإجراء التعداد السكاني السادس

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صحيفة آخر لحظة:

– استئناف الدراسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الكترونيا

– (التغيير) بكسلا : نتمسك بعمار واليا وسنقاتل لأجله

– توجيهات صارمة باحكام الرقابة بمطار الخرطوم

– لأول مرة .. الخرطوم توزع الدقيق عبر شركة حكومية

– (4) أندية رياضية تخضع لفحص كورونا

– (114) اصابة جديدة بكورونا و (10) وفيات لثلاثة ايام متتالية

صحيفة صوت الأمة:

– الأمة القومي يدين أحداث خور الورك وينتقد تصريحات قيادي بالجبهة الثورية

– إلزام المخابز بوضع ميزان للتأكد من وزن (الرغيفة)

– السودان يهدد بالإنسحاب من مفاوضات سد النهضة

صحيفة القوات المسلحة:

– رئيس هيئة الأركان يدشن كلية الدفاع الجوي

– قوات مشتركة تنزع أسلحة من عسكريين ومنين بكادقلي

– الري : منسوب المياه تجاوز معدل ٨٨ بعطبرة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)