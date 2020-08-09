التاريخ: 09-أغسطس-2020
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صحيفة السوداني الدولية:
– تربية الخرطوم تتجه لتحديد رسوم المدارس الخاصة
– صالات المناسبات تقرر عودة نشاطها دون اذن من السلطات
– إنهاء خدمة العاملين بقناة وإذاعة طيبة وشركة الأندلس
صحيفة الوطن:
– الجيش يستنكر اعتداءات حركة الحلو على المواطنين
– الحكومة تتحفظ على تحذير الخارجية الأمريكية لرعاياها من السفر للسودان
– الخرطوم تحدد أسعار جديدة للخبز
– ضبط أسلحة مهربة بولاية القضارف
صحيفة السوداني:
– برئاسة “حميدتي”.. اللجنة الاقتصادية تشكل لجنة للتحقيق في تداعيات إعادة صادر الماشية ومضاربات الذهب
– مدير عام قوات الشرطة يسجل زيارة مفاجئة لمطار الخرطوم الدولي
– الري: منسوب المياه يتجاوز فيضان 88 بعطبرة
– توفير2 مليون جرعة لقاحية لتطعيم 600 ألف رأس من الماشية بشمال كردفان
– الأمم المتحدة تتعهد بتقديم الدعم اللازم لإجراء التعداد السكاني السادس
صحيفة آخر لحظة:
– استئناف الدراسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الكترونيا
– (التغيير) بكسلا : نتمسك بعمار واليا وسنقاتل لأجله
– توجيهات صارمة باحكام الرقابة بمطار الخرطوم
– لأول مرة .. الخرطوم توزع الدقيق عبر شركة حكومية
– (4) أندية رياضية تخضع لفحص كورونا
– (114) اصابة جديدة بكورونا و (10) وفيات لثلاثة ايام متتالية
صحيفة صوت الأمة:
– الأمة القومي يدين أحداث خور الورك وينتقد تصريحات قيادي بالجبهة الثورية
– إلزام المخابز بوضع ميزان للتأكد من وزن (الرغيفة)
– السودان يهدد بالإنسحاب من مفاوضات سد النهضة
صحيفة القوات المسلحة:
– رئيس هيئة الأركان يدشن كلية الدفاع الجوي
– قوات مشتركة تنزع أسلحة من عسكريين ومنين بكادقلي
– الري : منسوب المياه تجاوز معدل ٨٨ بعطبرة
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 9 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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