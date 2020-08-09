عاجل.. تهديد سوداني بشأن مفاوضات سد النهضة

الأحد 9 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

لوح السودان، بالانسحاب من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في حال عدم تراجع إثيوبيا، عن إدراجها تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاث.



وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن بلاده طلبت تأجيل التفاوض في الجولة الأخيرة لمدة أسبوع، للمزيد من التشاور، واحتجاجاً على مواقف إثيوبيا غير الثابت في مفاوضات النهضة.

وأشار عباس، إلى أنه تفاجأ بخطاب إثيوبيا بخصوص تقسيم مياه النيل، واصفاً ذلك بالخطير، وأعلن تشكيل لجنة لدراسة السيناريوهات المحتمل حدوثها مستقبلاً، فيما تمسك السودان باتفاق ملزم.