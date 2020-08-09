عاجل.. أرقام جديدة بشأن كورونا في السودان

أعلن السودان، تسجيل 4 حالات وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت 21 حالة شفاء جديدة من الفيروس.



وكشفت وزارة الصحة السودانية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 11894 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 773 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 6243.

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