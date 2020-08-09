ضبط (1000) اسطوانة غاز بمحلات تتبع لأحد رموز المؤتمر الوطني

تمكنت مباحث تموين محلية ام بدة بالتنسيق مع لجان المقاومة من ضبط (1000) اسطوانة غاز طبخ مخزنة في احدى المحلات غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات بسوق ابوزيد بصورة مهددة للسلامة .

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وقال آدم جفون عضو لجان مقاومة سوق ابوزيد بحسب (سونا) أن المحلات تتبع لأحد رموز المؤتمر الوطني البارزين بالسوق يقومون بشراء انبوبة غاز الطبخ سعة الـ١٥كليو المدعومة من قبل الدولة بمبلغ 200 جنية ويتم إعادة تعبئتها في انبوبين وبيعها للمواطنين بسعر الواحدة بمبلغ 1000جنية والـ4 كليو بمبلغ 400 جنية والـ٢ كليو بمبلغ ٣٥٠ جنية.

وقال ممثل لجان مقاومة سوق ابوزيد الأستاذ محمد اسماعيل أن المحلات المضبوطة تعمل منذ العام ١٩٩٥م ، واضاف أنهم ضبطو أكثر من ألف اسطوانة معدة للبيع عبر السوق الأسود، واشار الى انه تم فتح بلاغات بقسم سوق ليبيا مشيرا الى عدم مطابقة المحلات للمواصفات ولاشتراطات الامن والسلامة مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )