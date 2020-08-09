اردول (الصلح والاجاويد) هما الحل لتجاوز أحداث (خور الورل)

اجمعت مختلف القطاعات الحكومية والامنية والشعبية على اهمية تخطي احداث خور الورل في ولاية جنوب كردفان والعودة للعرف الاجتماعي وايجاد الحلول السلمية في مجتمع تعايشت اطرافه لاكثر من خمسة قرون.
ودعا مبارك اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية والقيادي والناشط من ولاية جنوب كردفان الى إعمال الصلح والاجاويد لتخطي الوضع الراهن في الولاية عقب احداث (خور الورل) التي تبادلت فيها الحركة الشعبية والقوات المسلحة السودانية الاتهام واصدرت فيها الولاية بيانا يدعو لعدم اقحام المجتمعات المحلية في النزاعات المسلحة.
وقال اردول في تعليق على الاحداث التي وقعت والتي تداخل فيها الرعاة والمزارعين “ من جانبي أدعم واتقدم تيار التسوية (الصلح والاجاويد) فهو الغالب والمنتصر مهما تأخر، فالتجربة البشرية علمتنا إن كل الحروب والنزاعات إنتهت بتسوية حتى الكبيرة وتلك التي وقع المهزومون فيها على إعلان استسلام ووصف ما حدث بانه “نزاعات خاسرة في المقام الأول وانها ستزيد الأوضاع تعقيدا لا منتصر فيها ولا مهزوم ومؤكد سيتضرر منها الطرفان”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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