لجنة الطوارئ الاقتصادية توجه بالتحقيق في إعادة صادر الماشية السودانية

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عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اجتماعها الأول بعد عيد الأضحى المبارك السبت برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، كما أستمع الى تقارير اللجان الفرعية المختلفة حول سير الأداء خلال الفترة السابقة وفترة عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء وفق (سونا ) ان الاجتماع قرر تشكيل لجنة تحقيق حول تداعيات إعادة صادر الماشية السودانية حية او لحوم للمملكة العربية السعودية أو دول أخرى ومحاسبة المقصرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )