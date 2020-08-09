الخرطوم تنفذ قرار توزيع الدقيق المدعوم بواسطة شركة الخرطوم للأمن الغذائى

التاريخ: 08-أغسطس-2020
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أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ان توزيع وترحيل الدقيق المدعوم هو شأن ولائى بموجب قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الاتحادي والقاضي بالغاء نظام الوكلاء وأفادت الوزارة بحسب تعميم صحفي مساء السبت وفق ( سونا) أن وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم بدأت فى تطبيق هذا القرار فعليا اليوم السبت الثامن من أغسطس ٢٠٢٠م بمحلية الخرطوم بعد التنسيق وموافقة المحلية، وتم التوزيع من خلال شركة الخرطوم للامن الغذائى وهى شركة حكومية مملوكة لولاية الخرطوم ويساهم فيها كل من وزارة المالية بولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة والبنك الزراعى.
وأضافت “انتهت عمليات التوزيع السبت بتوزيع اجمالي ٥٣٠٠ جوال بنقص 1,540 جوال عن الحصة الاجمالية لمحلية الخرطوم والبالغة ٦٨٤٠ جوال ويرجع النقص في الحصة لتوقف التوزيع في مطحنين سيتم توزيعها مع حصة اليوم الاحد وقد تم تسليم الدقيق لاصحاب المخابز بسعر ٦١٠ جنيه شامل التنزيل، وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة حرصها على توزيع الحصص بما يضمن وصوله الى المواطنين في محلية الخرطوم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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