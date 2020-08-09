فقدان ثلاثة أشخاص اثر سيول عارمة فى كبكابية

شهدت مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور السبت هطول أمطار غزيرة مسجلة رقما قياسيا بلغ 271 ملم مما ادى لاندفاع سيول عارمة تسببت في فقدان ثلاثة اشخاص من كبار السن، كما ألحقت الأمطار والسيول أضرارا بالغة بعدد ستة من احياء المدينة كلية وجزئية في منازل مواطني تلك الاحياء مما دفعهم الى مغادرتها في ظروف سيئة.

وقال المدير التنفيذي لمحلية كبكابية عبد الرحيم محمد احمد احمداي بحسب (سونا) ان الأمطار استمرت في الهطول بغزارة وبصورة غير مسبوقة من الساعة الثامنة صباحا حتي الحادية عشر نهارا مخلفة أضرار بالغة بالأحياء الستة، مضيفا بأنهم قاموا بفتح أبواب المدارس الأساسية والثانوية لايواء المواطنين المتضررين بصفة مؤقتة الى حين تمكن المحلية من حصرهم ومعالجة اوضاعهم واعلن احمداي بان لجنة امن المحلية بمعاونة قوات الدعم السريع العاملة بالمحلية ستبدا اعتبارا من يوم غدا تفقد احوال المتاثرين وتحديد احتياجاتهم العاجلة توطئة لتوفيرها لهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )