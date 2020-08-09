شاهد بالصور : كيف احْتَفَّتْ ( لوشي) بقطها المدلل ( ميشو ) في عيد القطط !

احتفلت الاعلامية لوشي المبارك باليوم العالمي للقطط و قالت أن هذا اليوم يعتبر من الايام المميزه لديها لانها تحتفل مع قطها المدلل (ميشو) وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) فقد نشرت الاعلامية لوشي المبارك صورة وهي تحتضن قطها المدلل وتهنئته بالاحتفال باليوم العالمي للقطط الذي بداء الاحتفال به لعامه الاول من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان.

تلك الصورة التي نشرتها لوشي عبر حسابها الشخصي وجدت انتقاد واستهتار واضح من بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوها بترك العادات الدخيلة وعدم التشبه بها،بينما ابدا اخرون اعجابهم بالصورة التي قامت بنشرها .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )