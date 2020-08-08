تحضير (3)مليون و112 الف فدان للموسم الزراعي بالنيل الأزرق

الخليج 365 :

أكدت وزارة الإنتاج و الموارد الإقتصادية بولاية النيل الأزرق إكتمال تحضير مساحة 3 ملايين و 112 ألف فدان من جملة المساحة المستهدفة للموسم الزراعي 2020-2021 والبالغة 3 ملايين و 500 ألف فدان .

وأوضح الدكتور يوسف سليمان عبدالله مدير عام وزارة الزراعة الوزير المكلف رئيس غرفة انجاح الموسم الزراعي ان التحضيرات للزراعة تسير بصورة جيدة ،حيث اكتملت زراعة أكثر من 2 مليون و 300 ألف فدان تشمل الذرة مليون و 100 ألف فدان ، السمسم 580 ألف فدان الدخن 120 ألف فدان ، زهرة الشمس 250 ألف فدان ، القطن 130 ألف فدان اما المحاصيل الأخرى فتمت زراعتها في 120 ألف فدان .

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وأشار يوسف إلى أن الولاية شهدت معدلات أمطار متفاوتة بلغ المتوسط العام لتلك المعدلات بالولاية حوالي 525 ملم. وتناول د. يوسف موقف الوقود للعمليات الزراعية لهذا الموسم قائلا انه تم اكتمال توزيع 2 مليون و573 الف و666 جالون جازولين للموسم الزراعي وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 6 آلاف مزارع وبلغت نسبة التنفيذ حسب الخطة 42 %، مبينا ان جملة الكميات المصدقة عبر غرفة وزارة الزراعة الاتحادية للولاية لمراحل التحضيرات والزراعة والكديب والحصاد 7 ملايين و507 ألف و998 جالون وحتى الآن وصلت نسبة 50% وما تبقى لم يتم التصديق عليه.

وفيما يختص بمكافحة الآفات لإنجاح الموسم الزراعي قال د. يوسف ان عمليات مكافحة أفة الجراد سارى الليل بلغت 50% حيث تمت مكافحة مساحة 420 هكتارا بواسطة شركة اكيشيا الزارعية بالمنطقة الغربية ومكافحة مساحة 686 هكتارا لآفة الجراد القبورة بمنطقة حوض الخزان وجاري العمل في اعمال المكافحة بواسطة أتيام الادارة العامه لوقاية النباتات.

وابان أن عمليات مكافحة الآفات تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرا إلى انتهاء مكافحة آفة العنتد حيث بلغت النسبة96 % فيما بلغت نسبة مكافحة الفأر 55% في مساحة 600 هكتار بالمنطقة الغربية .