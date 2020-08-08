الحرية والتغير تتمسك بصالح عمار واليا لكسلا

أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بولاية كسلا تمسكه باختيار صالح عمار واليا للولاية كاستحقاق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية وقال عضو المجلس كمال احمد علي في مؤتمر الصحفي عقده المجلس بفضائية كسلا، ان المجلس فتح الباب على مصراعية لكافة الشخصيات الوطنية المعروفة غير من له علاقة بالمؤتمر الوطني وتم تقديم اكثر من (11) شخص للمنصب وان قوى الحرية قدمت عددا من المرشحين ليس على اساس القبلية وان اي شخص يتم اختياره يعتبر معينا من قبل الحرية والتغيير .

وقال وفق ( سونا) ان الحراك الجاري على مستوي منطقة شرق السودان تقف ورائه اجندة خارجية وعمل استخباري وجهات لاتريد الاستقرار للمنطقة بالاضافة الى الاطماع حول الثروات الكبيرة التي يمتلكها الاقليم واضاف ان المجلس سيقف مع الوالي الجديد ويقاتل من اجله ايا كانت النتيجة مشيرا الى وقوف فلول النظام السابق وراء ثورة الاحتجاجات والرفض التي تشهدها الولاية حاليا مبينا ان وفد الناظر ترك اعضاء للمؤتمر الوطني وأنهم نفعيون وقال ان مايحدث ليس رفضا للوالي انما تنفيذ لأجندة وأطماع بدعم من فلول النظام السابق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )