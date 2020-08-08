وفد مقدمة بعثة الأمم المتحدة يلتقي والي شمال دارفور

اطلع وفد مقدمة بعثة الأمم المتحدة الجديدة للسودان والذي زار ولاية شمال دارفور السبت برئاسة رئيس فريق التخطيط بالبعثة استيفن سكوير اطلع من والي الولاية محمد حسن عربي على الاولويات التي ينتظر ان تقوم بها البعثة الجديدة خلفا لبعثة اليوناميد.

وأوضح الأمين العام لحكومة شمال دارفور محمد ابراهيم عبد الكريم عقب اللقاء الذي عقده الوالي مع وفد مقدمة بعثة الأمم المتحدة بحضور أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية، أوضح في تصريح صحفي ان والي الولاية رحب بالبعثة الأممية الجديدة واكد لهم ان حكومته ستولي أمر البعثة جل اهتمامها وستعمل على تسهيل مهامها حتى تتمكن من تقديم خدماتها لمواطني الولاية، وأضاف عبد الكريم ان والي الولاية استعرض خلال اللقاء أولويات ولايته في مجالات الحماية والسلام والتنمية.

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من جهته وصف رئيس فريق التخطيط ببعثة الأمم المتحدة الجديدة في تصريح صحفي اللقاء مع حكومة ولاية شمال دارفور والوالي الجديد بأنه كان مثمرا، حيث تم خلاله مناقشة محاور عمل البعثة في مجالات حماية المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية التي تحتاجها الولاية في مجالات العودة الطوعية وإقامة مشروعات البنى التحتية والانتقال من مرحلة الطوارئ وتقديم الإغاثة الى مرحلة السلام المستدام، وقدم سكوير شرحا لحكومة شمال دارفور حول مراحل وصول البعثة الاممية الجديدة ومهامها الجديدة التي ستضطلع بها خلفا لبعثة اليوناميد .

يشار الى ان والي شمال دارفور كان قد التقى في وقت سابق اليوم وفد بعثة الـ(يوناميد) برئاسة نائب رئيس البعثة السيدة كي كي، وبحث اللقاء ترتيبات انتقال مهمة اليوناميد الى البعثة الأممية الجديدة، وقد عبر الوالي عن اشادته وشكره لبعثة اليوناميد لما قامت بها من أعمال جليلة خلال المرحلة الماضية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )