وزارة الشباب والرياضة تؤكد استمرار سريان تعليق النشاط الرياضي

التاريخ: 08-أغسطس-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة أكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار سريان تعليق النشاط الرياضي بالبلاد الى حين إكتمال الترتيبات اللازمة لتحديد مواقيت عودة كل الأنشطة الرياضية بالبلاد حفاظا على حياة الرياضيين والمدربين والاداريين التي هي أغلى من أي مكتسبات.

وقررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية وفق ( سونا ) خلال اجتماعها السبت أن يظل القرار الوزاري رقم (٣١) الصادر من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٠ م الخاص بتعليق النشاط الرياضي ساريا إلى حيل اكتمال الترتيبات . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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