شرطة الخرطوم تتحفظ على (190) متشرد ومتسول في حملة حول المسجد الكبير

نفذت شرطة ولاية الخرطوم حملة لإزالة الظواهر السالبة حول المسجد الكبير بالخرطوم بمشاركة قواتها المختلفة بقيادة اللواء شرطة عيسى اّدم إسماعيل مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية واللواء شرطة عبدالرؤوف الضو محمد مدير دائرة الشؤون العامة، واللواء شرطة يوسف علي محمد مدير دائرةالطوارئ والعمليات، وعدد من كبار الضباط وضباط الصف والجنود وبتنسيق مع وزارة الإرشاد والاوقاف ووزارة الرعاية الاجتماعية.

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وتم خلال الحملة وفق (سونا) التحفظ على عدد (190) متشرد ومتسول وبعض كبار السن بغية فرزهم وتحويلهم لدوائر الاختصاص بمتابعة وتنسيق مع الرعاية الاجتماعية ومنظمة بت مكلي الخيرية المهتمة بالمتشردين، كما تم تحويل مريضاً من بين المتشردين يعاني من جروح السكري لمستشفي الشرطة حيث كان يتخذ باحة المسجد سكنا له .

وتجئ الحملة بعد تعدد الشكاوى بشأن المسجد وتحوله لمخبأ ووكر يحتمي بداخله المشردين، وانتشرت حوله الظواهر السالبة من تعاطي الخمور والمخدرات هناك وانتشار الرزيلة فضلاً عن ً عمليات السلب والنهب وتهديد للمارة، وكان المسجد مغلقا احترازيا منعا لتفشي وانتشار فيروس كورونا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )