القوات البرية تواجه الدفاع الجوي على شرف عيد الجيش

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أكد الفريق ركن عصام الدين كرار قائد القوات البرية الأعلى، ورئيس اللجنة العليا لإحتفالات الجيش، أن النشاط الرياضي في الاحتفالات سيبدأ صباح غدٍ الأحد على ملعب سلاح المهندسين في منشط كرة القدم بمباراة تجمع بين القوات البرية، وقوات الدفاع الجوي.

وفي ذات التوقيت وبحسب وكالة السودان للأنباء ستكون هناك مباراة في منشط الكرة الطائرة على ملعب إدارة الرياضة بين ذات الفريقين وأبان الفريق ركن عصام كرار ان هناك برامج مصاحبة في الافتتاح من عرض عسكري، وشد للحبل، والقفز والجري وعدد من البرامج، وذكر ان المشاركة اقتصرت على الوحدات الرئيسية، وسيكون الختام للبرنامج الرياضي يوم الخميس المقبل الموافق للثالث عشر من أغسطس الحالي، بينما سيكون الختام للفعاليات الثقافية في قاعة الصداقة يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )