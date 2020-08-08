اجتماع طاريء لاتحاد شداد

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أعلن الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، د. حسن أبو جبل، عقد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة عند الساعة الواحدة من ظهر غد الاحد بالخرطوم2.

وأوضح ابوجبل وفق صحيفة أخر لحظة أن الاجتماع الطاريء يشارك فيه الأعضاء المتواجدين بالخرطوم العاصمة، برئاسة البروفيسور كمال حامد شداد؛ ويناقش آخر المستجدات والتداعيات الخاصة باستكمال الموسم التنافسي ال حالي على مستوى الدوري الممتاز والنافسات القومية والتقرير بشأنها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )