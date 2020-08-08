مدير عام قوات الشرطة يسجل زيارة مفاجئة لمطار الخرطوم الدولي

التاريخ: 08-أغسطس-2020
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قام الفريق أول شرطة “حقوقي” عز الدين الشيخ علي منصور، مدير عام قوات الشرطة اليوم “السبت” بزيارة تفقدية غير معلنة لمطار الخرطوم الدولي، حيث وقف على سير العمل بالصالات وأجهزة الكشف بالأشعة السينية وكاميرات المراقبة،
واطمأن وفق صحيفة السوداني على كافة الترتيبات والتدابير التي تسهل حركة المُسافرين بصالات الوصول والمُغادرة والتقى مدير عام قوات الشرطة بالعاملين بالمطار من منسوبي الإدارة العامة للجوازات وهيئة الجمارك والجهات الأمنية الأخرى، ودعا إلى أهمية التنسيق المحكم بين كافة الجهات الأمنية والرسمية، ووجّه بإحكام الرقابة للحد من عمليات التهريب.
الخرطوم( أخبار الخليج 365 )
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