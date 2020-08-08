الري: منسوب المياه يتجاوز فيضان (88) بعطبرة

أعلنت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات عن ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق تبعاً لوجود سحب ماطرة ونزول امطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين، واكدت في بيانها اليومي، اليوم “السبت وفق صحيفة السوداني ، ان محطة الخرطوم ظلت مستقرة فوق منسوب الفيضان (16.50متر) بـ 4 سنتيمترات لمدة يومين على التوالي،

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بينما سجلت محطة عطبرة 16.02 متر، وهو أعلى من منسوب الفيضان (15.78م) ب 24 سم، ومن منسوب 1988 ب 12 سم. وسجلت محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية اليوم 599 مليون متر مكعب أقل من تصرف الفيضان البالغ 609 ملايين متر مكعب ب 10 ملايين متر مكعب فقط.

وشهد القطاع الدمازين – الخرطوم ارتفاعا، القطاع جبل أولياء – الخرطوم استقراراً، القطاع الخرطوم – شندي استقراراً، القطاع شندي – عطبرة سيشهد ارتفاعا، القطاع خشم القربة – عطبرة استقرارا، القطاع عطبرة – سد مروي يشهد ارتفاعاً كبيراً، القطاع سد مروي – الدبة سيشهد ارتفاعا والقطاع الدبة – دنقلا سيشهد ارتفاعا وناشدت الادارة الجهات المختصة والمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )