الري: منسوب المياه يتجاوز فيضان 88 بعطبرة

السبت 8 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات عن ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق تبعاً لوجود سحب ماطرة ونزول امطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين.



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وأكدت في بيانها اليومي، اليوم السبت، أن محطة الخرطوم ظلت مستقرة فوق منسوب الفيضان (16.50متر) بـ 4 سنتيمترات لمدة يومين على التوالي، بينما سجلت محطة عطبرة 16.02 متر، وهو أعلى من منسوب الفيضان (15.78م) ب 24 سم، ومن منسوب 1988 ب 12 سم.

وسجلت محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية اليوم 599 مليون متر مكعب أقل من تصرف الفيضان البالغ 609 ملايين متر مكعب ب 10 ملايين متر مكعب فقط.

وشهد القطاع الدمازين – الخرطوم ارتفاعا، القطاع جبل أولياء – الخرطوم استقراراً، القطاع الخرطوم – شندي استقراراً، القطاع شندي – عطبرة سيشهد ارتفاعا، القطاع خشم القربة – عطبرة استقرارا، القطاع عطبرة – سد مروي يشهد ارتفاعاً كبيراً، القطاع سد مروي – الدبة سيشهد ارتفاعا والقطاع الدبة – دنقلا سيشهد ارتفاعا.

وناشدت الإدارة الجهات المختصة والمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم.