قتلى وجرحى في انفجار قوي استهدف قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصيب 14 آخرين، اليوم السبت، إثر انفجار قوي هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قرب ملعب رياضي.

وقال عبد الله محمد، وهو ضابط بالجيش برتبة رائد، في تصريح لرويترز “كان تفجيرا بسيارة ملغومة في الأغلب، إنني الآن أنقل الضحايا”.

وكانت وكالة الأنباء الصومالية أعلنت في الثالث من أغسطس/أب الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة هجوم انتحاري بالقرب من ميناء مقديشو الدولي، نفذه انتحاري بجانب أحد مطاعم في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكدت مصادر في الشرطة الصومالية، أن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا نفذ العملية قرب ميناء مقديشو الدولي، في أحد المطاعم التي يرتادها عادة مسؤولون حكوميون، منوهة إلى أن التفجير وقع في مدخل مطعم “لول يمني” بجانب الميناء الصومالي.