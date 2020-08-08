طعن في قرار حكم الإعدام شنقاً لشقيقين قتلا ضابطين بالشرطة

قدم محامي الدفاع طعناً لمحكمة الاستئناف ضد قرار محكمة مكافحة الإرهاب “الابتدائية” مستأنفاً حكمها الذي صدر ويقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً والسجن 10 سنوات والغرامة مبلغ 50 ألف جنيه في مواجهة موكليه الثلاثة بينهم شقيقان وأدانتهم المحكمة بقتل اثنين من ضباط الشرطة رمياً بالرصاص أحدهما نقيب شرطة والآخر ملازم، بالاشتراك الجنائي والأسلحة والذخيرة وقررت المحكمة الابتدائية في حالة عدم دفع الغرامة السجن ستة أشهر وأمرت المحكمة برفع الأوراق للمحكمة العليا وفي الوقت ذاته أطلقت المحكمة سراح اثنين من المتهمين بعد شطب الاتهام في مواجهتهما لعدم كفاية الأدلة ضدهما بتهمة القتل العمد والنهب والأسلحة والذخائر وأمرت المحكمة بإبادة المعروضات وهي كمية من الأسلحة نوعية كلاشنكوف.

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ووفقاً لمجريات الأحداث أن المجني عليهما كانا مناوبين بقسم شرطة الفولة وتم تدوين بلاغ لديهما يفيد بسرقة أبقار من مواطنين بالفولة ، و خرج المجني عليهما بقوة كبيرة للبحث عن المتهمين بالبلاغ وأثناء سيرهما للبحث شاهدوا المتهمين وهم مسلحين ومعهم الأبقار المسروقة وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وقبل أن يطرح المجني عليهما سؤالاً قاموا بإطلاق النار عليهما مما دفع المجني عليهما بسحب القوة والتراجع للخلف وللمرة الثانية طارد المتهمين الخمسة المجني عليهما وإطلاق الرصاص حتى الموت وفروا هاربين.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، دون البلاغ بمخالفة نص المادة (130/21/175/26) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد بالاشتراك الجنائي والنهب والأسلحة والذخائر وتم نقل جثماني المجني عليهما للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وتم القبض على المتهمين وبعد إكتمال التحقيق تمت إحالة البلاغ للمحكمة للفصل النهائي ويمثل الاتهام في الحق الخاص المحامي د. تاج السر محمد بالتضامن مع المحامية نهي سعد يوسف سعد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)