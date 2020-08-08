لينا الشيخ تهنئ السودانية حنان سليمان لتقلدها منصباً رفيعاً باليونسيف

بعثت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة لينا الشيخ برسالة تهنئة للسودانية حنان سليمان التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة في منصب نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفل “اليونسيف”

وقالت لينا في رسالتها إنّ تقلّد النساء السودانيّات لأرفع المناصب العالميّة، والتقدّم الذي أحرزته المرأة السودانيّة في كلّ المجالات بالداخل ، دليلٌ حيٌّ على جدارة نساء السودان وتأهيلهنّ الكامل للمشاركة المتساوية في إدارة شؤون البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدّة أنطونيو غوتيريش كان قد أصدر قرارًا بتعيين السودانية حنان سليمان نائبًا للمدير التنفيذيّ لصندوق الأمم المتّحدة للطفل”اليونسيف..

وقبل تعيينها في هذا المنصب شغلت حنان سليمان وظيفة نائبة المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكان مقرّ عملها في العاصمة الأردنية عمّان.

وعملت سليمان لمدة 23 سنة لدى اليونيسف، وتتميّز بخبرة واسعة في إدارة البرامج والاستجابة للطوارئ وتعبئة الموارد والشراكات.

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وكانت نائبةً لممثل اليونيسف في الصومال في أثناء المجاعة المأساوية التي ضربت البلاد عام 2011 واضطلعت بتنسيق استجابة البرنامج لتلك الظروف. وقبل ذلك، شغلت سليمان منصب نائبة ممثل اليونيسف في مصر، وعملت بصفة ضابطة ارتباط أولى- مستشارة لنائب الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان خلال الفترة الانتقالية الحرجة في تلك البلاد.

كما خدمت في عدّة أقسام في المقر الرئيسي. وتحمل سليمان بحسب سونا، الجنسية البريطانية اضافة لجنسيتها السودانية.

وهي حائزة على درجة البكالوريوس في علم الأحياء ودرجة الماجستير في الإدارة التنظيمية.