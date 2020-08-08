تواصل الأحداث المثيرة في الهلال.. التنفيذي: نحتاج 20 مليار جنيه والكاردينال أغلق كل هواتفه

بلغت التكلفة التي أعدها موظفون بالمكتب التنفيذي للهلال من أجل العودة للتدريبات، شاملة المعسكر ومستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية المتأخرة، نحو 20 مليار جنيه سوداني، ويعيش الهلال فراغ إدارياً رسمياً منذ أسبوعين، حيث لم يظهر أي من أعضاء مجلس الإدارة، بشخصه أو بهاتفه، ليتفقد أحوال الفريق، مما يعني أن الصلة الإدارية انقطعت بفريق كرة القدم.

وبحسب صحيفة المواكب، لم يتسلم اتحاد الكرة السوداني، استقالة مكتوبة من مجلس الهلال المنقضية فترته، وبات عاجزاً عن تخطي خط الاستقالة، حتى لا يخرق اللوائح، ليدفع الفريق الأزرق الثمن غالياً.

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ويومياً تتآكل المسافة بين الهلال ولقب الدوري المحلي، ويتراكم العامل النفسي على اللاعبين والجهاز الفني، مما سيلقي بظلاله على الأداء والنتائج، لأن دوافع اللاعبين ستكون محل شك.

الفاصل الزمني بين الهلال واستكمال الدوري أقل من أسبوعين، وبالتالي طموح الهلال يتحطم في حصد لقب الدوري، حيث لم يعد الوقت يسمح بتنفيذ فترة إعداد مثالية، تقوده في النهاية للتتويج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)