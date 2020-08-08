مبادرة لإدخال شركات التأمين كضامن للمشاريع

التاريخ: 08-أغسطس-2020
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أطلق مصرفيون شباب مبادرة (حلول الضمانات المصرفية) لإنهاء معضلة تواجه الشباب فى تمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة بادخال شركات التأمين كضامن للمشروع .
وقال صاحب فكرة المبادرة ورئيسها مؤيد محمد مصطفى: بحكم الخبرة فى المجال المصرفى وجدنا أن الضمانات تمثل عقبة لكثير من المشاريع الممتازة إذ يطلب البنك ضمان عقاري تفوق قيمته ١٥٠% من المشروع مما كان سبباً فى فشلها.
وأضاف رأينا أن الحل الأمثل فى إيجاد ضمان جديد ، لافتاً بأن لائحة بنك السودان تقبل الضمانات العقارية وشهادة شهامة وأخيراً (مايراه البنك مناسباً) منوهاً إلى أن شركات التأمين هى الأنسب فى الفترة المقبلة لأن طبيعة عملها تتحمل المخاطر وتصدر خطابات ضمان وتساعد محدودى الدخل فى تمويل مشاريعهم ، وأشار بأن هذا الأسلوب متبع خارجياً في كثير من الدول .
وأكد مؤيد أن بعض شركات التأمين أبدت إستعداداتها للدخول فى المبادرة وطالبت بإيجاد آلية لمتابعة المشاريع الممولة والتأكد من أن التمويل صرف بمشروع دراسة الجدوى ولم يغير الغرض.
وكشف مؤيد بحسب سونا، عن نية المبادرة عقد ورشة عمل فى غضون الأيام المقبلة تجمع بين القطاع المصرفي وشركات التأمين للخروج بلغة تفاهم مشترك .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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