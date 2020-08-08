أمر قبض في مواجهة الأمين العام لنادي المريخ

أصدرت النيابة العامة بالخرطوم شمال أمر قبض في مواجهة الأمين العام أحمد محمد مختار وشؤون المالية محمد موسى الكندو لنادي المريخ، لتوقيعهما على شيك مرتد لصالح وكالة تاكس للسفر والسياحة بقيمة (96) ألف جنيه سوداني.

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وكانت قيمة تذاكر للاعبين، ودون البلاغ في مواجهتهما بمخالفة نص المادة 179 من القانون الجنائي المتعلقة بالصك المرتد، وبعد أن أخفوا أنفسهم عن الأنظار لفترة أكثر من 6 أشهر، مما دفع الوكالة لتدوين بلاغ ضدهما.

ومن المتوقع بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن يتقدم ممثل الاتهام المحامي محمد يوسف حمزة آدم بطلب للنيابة باعتبار أن المتهمين هاربان من العدالة ويتم نشرهما عبر الصحف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)