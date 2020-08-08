توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلاته والتعايشة بجنوب دارفور

وقع ناظرا عموم الفلاتة والتعايشة بجنوب دارفور يوسف السماني ومحمود عبد الرحمن بشارة وثيقة وقف العدائيات تمهيداً للصلح نتيجة أحداث صراع قبلي بين القبيلتين فى منطقة مجنقري بمحلية ام دافوق راح ضحيته عدد من الضحايا .

وأشاد والى جنوب دارفور موسى مهدي اسحق عقب تسلمه الوثيقة من ناظري القبيلتين اليوم بمكتبه بنيالا، بقرار وقف العدائيات بين الفلاتة والتعايشة، مؤكداً دعمه للإتفاق مناشداً الطرفين الالتزام بوقف العدائيات توطئة لقيام مؤتمر الصلح قريباً. وكشف عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى الأحداث بجانب إرسال قوات مشتركة الى منطقة مجنقري.

وتوعد موسى مهدي المتفلتين الذين يقومون بقتل الأبرياء بالحسم وتفعيل القانون الجنائي وقانون الطوارئ للقبض على أي متفلت وكل من يحمل السلاح إلى جانب مصادرة الدراجات البخارية مناشداً الأهالي الإلتزام بالإتفاق ووقف العدائيات ، مضيفاً قريباً سنطوى هذة الصفحة المظلمة .

وأكد ناظر عموم التعايشة محمود عبد الرحمن بشارة بحسب سونا، أن ماجري من أحداث قام بها متفلتون ليس لهم قبيلة، مؤكداً بأن التعايشة والفلاتة أهل وأسرة .

وأضاف الآن معى (1000) أسرة من الفلاتة يقطنون معنا فى رهيد البردي.

Advertisements

وأكد في هذا الخصوص إلتزامهم التام بوثيقة وقف العدائيات، مناشداً حكومة الولاية بالقبض على المتفلتين.

وقال ناظر عموم الفلاتة يوسف السماني هناك علاقات مودة وإحترام ورحم تربط بين الفلاتة والتعايشة. وتابع (نحن كلنا أسرة وأهل بادية ) مشيراً إلى أن المتفلتين أصحاب مطامع ومنافع .

وناشد الدولة بأن تضرب بيد من حديد لكبح جماح المتفلتين وقمعهم وإسكات السلاح، مؤكداً التزامهم بالوثيقة وناشد كافة الأهل الفلاتة والتعايشة بوقف العدائيات فوراً مؤكداً سعيهم وعزمهم لتجاوز الخلاف .

وناشد أمين عام حكومة الولاية حامد التجاني هنون الطرفين بوقف العدائيات وإتاحة الفرصة لترتيب الصلح بين الفلاتة والتعايشة على خلفية النزاع القبلي فى مناطق مجنقري ودمسو التى راح ضحيتها أطفال ونساء ورجال كلهم أرواح بريئة.

وتابع نهيب بجميع الأهل من القبيلتين عمد ومشايخ إلى تحكيم صوت العقل والاستجابة لهذه المناشدة بوقف العدائيات .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)