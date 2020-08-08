التاريخ: 08-أغسطس-2020
0 مشاهدة
غادر مدرب الأحمال بنادي الهلال التونسي معاذ الخرطوم بغية الاستقرار بموطنه تونس، وقد غادر المدرب من جيبه الخاص في ظل تعثر إدارة الهلال في توفير مرتبات المدرب.
بدأ سيناريو المدرب التونسي بتأخر رواتبه لأكثر من ثلاثة أشهر حيث فضل رئيس النادي الخروج دون الالتزام بمستحقات التونسي.
المعاناة الأكبر بالنسبة للمدرب التونسي تمثلت في تهديده بالطرد من الشقة التي يسكن بها خاصة وأن الهلال فشل في سداد ثلاثة أشهر لصاحب الشقة وهو الذي طالب التونسي بتوفيق أوضاعه من أجل إخلاء الشقة.
وجد معاذ صعوبة حتى في تفاصيل المعيشة اليومية في ظل عدم وجود مرتبات ووفقاً لذلك قرر المغادرة لتونس وبالفعل يوجد المدرب حالياً في تونس الخضراء مفضلاً المغادرة من جيبه الخاص.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، ربط التونسي عودته للهلال باستلام مستحقاته كاملة، في الوقت الذي منح فيه إدارة النادي فرصة لتسليمه مستحقاته، وكشف معاذ لمقربين منه أنه في طريقه لتقديم شكوى ضد الهلال من أجل استلام مستحقاته المالية بطرف النادي، حال تأخر النادي في تحويلها له في تونس التي يوجد بها حالياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تونسي الهلال يغادر للخضراء ويهدد بـ(الفيفا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.