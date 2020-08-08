مفاجأة.. المريخ يحسم صفقتين من “العيار الثقيل”

التاريخ: 08-أغسطس-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة كشفت متابعات المصادر الدقيقة أن نادي المريخ ممثلاً في رئيسه آدم عبد الله سوداكال حسم صفقتي اللاعبين ولاء الدين موسى من الوادي نيالا بجانب اللاعب ياسر مزمل مطلق السراح من الأهلي شندي. Advertisements ويتوقع أن يقوم المريخ بحسب صحيفة السوداني الدولية، بضم اللاعبين في أول أيام التسجيلات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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