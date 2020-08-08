الكاردينال يهرب من الاتفاق ويحرج المكتب التنفيذي

التاريخ: 08-أغسطس-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة أحرج الكاردينال أعضاء المكتب التنفيذي لنادي الهلال لدى زيارتهم له أمس بمنزله بقاردن سيتي، حيث رفض الكاردينال الالتزام باحتياجات التدريبات الحالية للفريق. Advertisements وبذلك تهرب الكاردينال من الوعد الذي قطعه لجماهير الهلال عبر شاشة قناة الهلال بسداد كل احتياجات فترة الثلاثة أشهر التي يمر بها النادي حالياً. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، إن المكتب التنفيذي للهلال بكامله كان موجوداً أمس الأول في منزل الكاردينال بقاردن سيتي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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