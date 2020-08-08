القوات المسلحة تصد هجوماً مسلحاً لحركة الحلو….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت القوات المسلحة عن اعتداء للحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو علي مرحال الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال والقوة التي تعمل في تأمينه والتابعة للجيش ، بنصب الكمائن وزراعة الألغام في طريق المرحال ، بمنطقة “خور الورل ” بولاية جنوب كردفان .
واكدت ان الهجوم أدى إلى إزهاق العديد من الأرواح من المواطنين والقوات النظامية وتدمير معدات عسكرية ومدنية.
وتعهدت القوات المسلحة بقيامها بواجب التأمين اللازم لحركة المواطنين وضمان ممارسة حياتهم الطبيعية وحمايتهم ، مع إلتزامها التام بوقف إطلاق النار و إجراءات بناء الثقة .
وأوضحت ان الهجوم يأتي في الوقت الذي تستمر فيه إجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف وفي ظل وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الجارية في جوبا .
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