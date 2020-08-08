شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تمكنت شرطة ولاية القضارف اليوم الجمعة من ضبط عدد (455) طبنجة بخو رسوميت محلية القريشة معدة للتهريب عبر الحدود ومعبأة داخل شوالات إثر معلومات توفرت لها. وأوضح المكتب الصحفى للشرطة إن قوة من الشرطة الأمنية قامت بالمراقبة والتأمين ولتأكيد المعلومات تحركت علي دراجات نارية لوعورة الطريق وهطول امطار غزيرة وعند التنفيذ تم تبادل إطلاق النيران مع الجناة واستلام المضبوطات والوصول إلي نقطة شرطة سيفواه بسلام. وأشار إلى أن هذا ثالث إنجاز لشرطة ولاية القضارف خلال شهرين حيث تم من قبل ضبط عدد(467) طبنجة بذات المحلية. واكد اللواء شرطة صابر الله جابو مدير شرطة ولاية القضارف على إستمرار جهود الشرطة في تأمين المجتمع ومحاربة الذين يروعون أمنه حرباً دون هوادة. وأضاف: (لا مزايدة في أمن المواطن وسلامته).
كانت هذه تفاصيل خبر تبادل إطلاق النار بين الشرطة وعصابة تنشط في تهريب الأسحلة بالقضارف… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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