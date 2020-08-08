نقص الوقود للموسم الزراعي بولاية شمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت خطة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصاديه بشمال كردفان أن الحوجة الكلية للوقود للموسم الزراعي بالولاية والتى تم رفعها للمركز تبلغ ثلاثة مليون وسبعمائة الف جالون جازولين فيما بلغت جملة الجازولين المصدق للولاية مليون وسبعمائة وسبعين الف جازولين.

وأوضح المهندس اسامة النعيمة مدير الأدارة العامة للزراعة أن كميات الوقود التي وصلت حتي الآن ٨٨٦ الف جالون، مبينا أن هذه الكميات تم توزيعها حسب المساحات المزروعة والميزات النسبية بكل محلية .

وقال في تصريحات لوكالة الانباء سونا إن شح الوقود أصبح مشكلة عامة بكل الولايات وتطرق أيضا الي أن معدلات الأمطار التي هطلت بمناطق الولاية ساهمت كثيرا في تأسيس المساحات المزروعة خاصة أن الزراعة وصلت مرحلة الكديب، وأكد أن الموسم الزراعي يمضي بصورة طيبه ويبشر بإنتاجية عالية.