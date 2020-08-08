عاجل.. والي شمال كردفان يطيح بعدد من المسؤولين بالخدمة العامة

السبت 8 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 اصدر والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى آدم قرارات بإعفاء وتعيين عدد من المسئولين بالخدمة العامة .

وأعفى الوالي المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة اسماعيل محمد نور من منصبه وعين د. جمال أحمد محمد بديلاً عنه . Advertisements واعفى المدير العام لقطاع المياه والكهرباء بالولاية معاوية آدم محمد نور وكلف المهندس مختار أبكر كوكو خلفاً له . وطال الاعفاء مدير مشروع درء آثار الجفاف حافظ محمد محمود وسمى المهندس خميس كودي كوكو بديلاً له . ووجه الوالي الأمانة العامة لحكومة الولاية والوزارات ذات الصلة اتخاذ مايلزم لتطبيق القرارات .

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