وفد من مجلسي السيادي والوزراء يتعرض لحادث مروري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرضت عربة تقل وفد من مجلسي السيادي والوزراء والحرية والتغيير لحادث مروى طفيف وذلك أثناء توجهم الي ولاية كسلا وذلك في الطريق الرابط بين ولايتي القضارف وكسلا وبحسب مصادر لكورة سودانية ان الوفد يضم عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور وعضو لجنة إزالة التمكين الاستاذ وجدي صالح ووقع الحادث بمدينة الشواك بالقضارف عندم اصطدمت عربة من تقل الوفد بعربة لوري وأوضح المصدر أن الشرطة حجزت العربتين فيما تم نقل بقية اعضاء الوفد الي البص السياحي الذي كان يرافق الموكب المكون من خمسة سيارات واضاف المصدر ان الشرطة دونت بلاغآ بقسم الشواك وان الوفد في طريقه الي مدنية حلفا لاحتواء الخلافات القبلية التي نشبت بين الحلفاويون واَلزغاوة. المادة السابقة الكاردينال ترك الهلال يوم أن أوقف مرتب جمال سالم وأخوانه !!.. بقلم محمد الطيب الأمين المقالة القادمة السد الافريقي العربي؟.. بقلم كمال حامد

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