الكاردينال ترك الهلال يوم أن أوقف مرتب جمال سالم وأخوانه !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* كل صاحب بصر وبصيرة يعلم أن الكاردينال هو ليس من (النبلاء) .
* ما تقول لي جوهرة .
* اوع.
* أي زول نيرجسي وبتاع (شو) ما بيكون نبيل.
* دي قاعدة ثابتة .
* وشخصية الكاردينال تجمع ما بين (حب الشو والشتارة والحماقة) .
* ولذلك لا غرابة في أن يذهب الكاردينال ويترك الهلال (غرقااان في الديون) .
* فهو يعجبه إذلال الناس .
* تركبيتو كده .
* بحب الناس تجيهو مذلولة.
* ونحن نعذره لأنه لا يعرف الهلال وأهل الهلال .
* ذهب الكاردينال وترك الهلال غرقان في الديون وفي ذلك هو مثله وصلاح إدريس وبعض الرؤساء الذين ذهبوا وتركوا الهلال مديون .
* مشكلة الهلال الآن ليس أنه يعاني من فراغ إداري.
* مشكلة الهلال أنه يعاني من ديون خلفها الكاردينال .
* كثيرون يظنون أن الكاردينال قد ترك الهلال يوم (٢٧) .
* والصحيح أن الرجل ترك الهلال قبل خمسة أشهر.
* ترك الهلال يوم أن أوقف مرتب جمال سالم.
* ترك الهلال يوم أن أوقف مرتب المدافع كايدو.
* ترك الهلال يوم أن أوقف مرتب مدرب اللياقة البدنية الذي هو اشطر مدرب لياقة مر على الهلال .
* الكاردينال ترك الهلال قبل خمسة أشهر حيث لم يعد يصرف على اللاعبين والجهاز الفني .
* صرف للاعبين الوطنيين مرتب عيد رمضان وتوقف بعد ذلك .
* أوقف المرتبات وقام خلال الشهور الخمسة الماضية بتشييد دكاكين جديدة وقبض المقدم .
* ولما سألوه قال : (الذكاء حقتي بتاعت رمضان اكتر من عائد ايجار الدكاكين) .
* طيب عائد إيجار الدكاكين الجديدة مشى وين طالما جمال سالم والجهاز الفني خمسة شهور ما صرفوا ؟
* خليك من ذكاة رمضان وذكاة الفطر .. ليه أوقفت مرتبات الناس دي قبل خمسة شهور ؟
* هل في ذلك حسن نية ؟
* لحدي الآن معاناة الهلال سببها الكاردينال .
* وتعال أنقاشك.
* الزول ده مشى آخر الشهر الفات .
* والشهر ده ياداب فيهو أسبوع.
* يعني اللاعبين بعد الكاردينال حقوقهم بطرف الهلال اسبوع بس .
* ما في معاناة جديدة لحدي الآن.
* آخر مرتب المفروض يصرفه اللاعبين والجهاز الفني كان في عهد مجلس الكاردينال .
* لحدي الآن الشهر ما تم بعد رحيل الكاردينال .
* يعني اللاعبين المرتب بتاع عيد الأضحى الما صرفوهو (معلق في رقبة الكاردينال) .
* الكاردينال لحدي قبل نهاية فترته بشهر شغال يبني في دكاكين ويقبض في المليارات بينما وقف الصرف على الجهاز الفني واللاعبين من قبل شهور طويلة.
* أنا دايرك تعرف حاجتين أتنين.
* الحاجة الأولى فترة الكاردينال إنتهت ليها عشرة أيام (يعني اي مشكلة او شكوى من لاعب في الوقت الراهن سببها الكاردينال) .
* حتى تأخر إعداد الفريق سببه الكاردينال ودائرة الكرة الوهمية .
* الهلال كان يفترض يبدأ إعداده يوم (٧-٧) ، يعني قبل نهاية فترة الكاردينال بثلاثة اسابيع .
* لكن الكاردينال من مصلحتو إنو إعداد الهلال ما يبدأ والفريق ما يحقق الدوري وجمال سالم يهرب واطهر الطاهر ما يجدد .
* الكاردينال بتمنى الحاجات دي طالما هو ما في .
* وأوع تقول لي هو مشى بمزاجو والكلام الفراغ ده .
* مش مشى بمزاجو ؟ أي ، طيب وقف المرتبات قبل خمسة شهور لشنو ؟
* الكاردينال معجب جدا بالرئيس المخلوع البشير بل هنالك شبه بينهما.
* البشير وناسو غاية امانيهم السودان يبقى زي سوريا ، والكاردينال وناسو كل امنياتهم الهلال ما تقوم ليهو قائمة .
* وأي زول بيقول غير كده كوز .
* الكاردينال ما قدم حسن نية لما قرر يمشي .
* والحاجة دي ظاهرة .
* دايرنا نقول حليل الكاردينال .
* مسكين ما بعرف الهلالاب .
* ما داير الهلال يضوق عافية من بعده .
* في زمن صلاح إدريس طلع بيان الجوع ومسيرة الهلال ماشة.
* وفي عهد الكاردينال يطلع بيان العطش والمسيرة برضو ح تمشي .
* وأنا مستعد اقسم بالله إنو الكاردينال ح يضر الهلال يوما ما .
* كلامي ده اتذكروا كويس .
* بيجي يوم قريب ده والكاردينال ح يعمل ضد الهلال.
* انتو في وانا في .
* زول من عرف نفسو ماشي وقف الصرف تتوقع منو شنو يعني ؟
* زول طلبوا منو مرتبات شهر سبعة قال ليهم أنا خليت الهلال .
* زول مدرب اللياقة قال ليهو اديني مرتباتي قال ليهو انتظر قروش الكاف .
* الخوف على الهلال ليس من الفراغ الإداري بل الخوف عليه من الكاردينال .
* وأي زول عبيط يجي يقول ليك : أها الكاردينال رحل ورونا شطارتكم ما تشتغل بيهو .
* يمشي ويخلي الهلال بدون ديون وكلتشات وعراقيل ، مش يمشي والهلال غرقان ديون .
* حركات الجوكية دي اعملها لناس ما بعرفوك .
* و..و..
* ونواصل .
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