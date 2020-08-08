الكاردينال ترك الهلال يوم أن أوقف مرتب جمال سالم وأخوانه !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كل صاحب بصر وبصيرة يعلم أن الكاردينال هو ليس من (النبلاء) .

* ما تقول لي جوهرة .

* اوع.

* أي زول نيرجسي وبتاع (شو) ما بيكون نبيل.

* دي قاعدة ثابتة .

* وشخصية الكاردينال تجمع ما بين (حب الشو والشتارة والحماقة) .

* ولذلك لا غرابة في أن يذهب الكاردينال ويترك الهلال (غرقااان في الديون) .

* فهو يعجبه إذلال الناس .

* تركبيتو كده .

* بحب الناس تجيهو مذلولة.

* ونحن نعذره لأنه لا يعرف الهلال وأهل الهلال .

* ذهب الكاردينال وترك الهلال غرقان في الديون وفي ذلك هو مثله وصلاح إدريس وبعض الرؤساء الذين ذهبوا وتركوا الهلال مديون .

* مشكلة الهلال الآن ليس أنه يعاني من فراغ إداري.

* مشكلة الهلال أنه يعاني من ديون خلفها الكاردينال .

* كثيرون يظنون أن الكاردينال قد ترك الهلال يوم (٢٧) .

* والصحيح أن الرجل ترك الهلال قبل خمسة أشهر.

* ترك الهلال يوم أن أوقف مرتب جمال سالم.

* ترك الهلال يوم أن أوقف مرتب المدافع كايدو.

* ترك الهلال يوم أن أوقف مرتب مدرب اللياقة البدنية الذي هو اشطر مدرب لياقة مر على الهلال .

* الكاردينال ترك الهلال قبل خمسة أشهر حيث لم يعد يصرف على اللاعبين والجهاز الفني .

* صرف للاعبين الوطنيين مرتب عيد رمضان وتوقف بعد ذلك .

* أوقف المرتبات وقام خلال الشهور الخمسة الماضية بتشييد دكاكين جديدة وقبض المقدم .

* ولما سألوه قال : (الذكاء حقتي بتاعت رمضان اكتر من عائد ايجار الدكاكين) .

* طيب عائد إيجار الدكاكين الجديدة مشى وين طالما جمال سالم والجهاز الفني خمسة شهور ما صرفوا ؟

* خليك من ذكاة رمضان وذكاة الفطر .. ليه أوقفت مرتبات الناس دي قبل خمسة شهور ؟

* هل في ذلك حسن نية ؟

* لحدي الآن معاناة الهلال سببها الكاردينال .

* وتعال أنقاشك.

* الزول ده مشى آخر الشهر الفات .

* والشهر ده ياداب فيهو أسبوع.

* يعني اللاعبين بعد الكاردينال حقوقهم بطرف الهلال اسبوع بس .

* ما في معاناة جديدة لحدي الآن.

* آخر مرتب المفروض يصرفه اللاعبين والجهاز الفني كان في عهد مجلس الكاردينال .

* لحدي الآن الشهر ما تم بعد رحيل الكاردينال .

* يعني اللاعبين المرتب بتاع عيد الأضحى الما صرفوهو (معلق في رقبة الكاردينال) .

* الكاردينال لحدي قبل نهاية فترته بشهر شغال يبني في دكاكين ويقبض في المليارات بينما وقف الصرف على الجهاز الفني واللاعبين من قبل شهور طويلة.

* أنا دايرك تعرف حاجتين أتنين.

* الحاجة الأولى فترة الكاردينال إنتهت ليها عشرة أيام (يعني اي مشكلة او شكوى من لاعب في الوقت الراهن سببها الكاردينال) .

* حتى تأخر إعداد الفريق سببه الكاردينال ودائرة الكرة الوهمية .

* الهلال كان يفترض يبدأ إعداده يوم (٧-٧) ، يعني قبل نهاية فترة الكاردينال بثلاثة اسابيع .

* لكن الكاردينال من مصلحتو إنو إعداد الهلال ما يبدأ والفريق ما يحقق الدوري وجمال سالم يهرب واطهر الطاهر ما يجدد .

* الكاردينال بتمنى الحاجات دي طالما هو ما في .

* وأوع تقول لي هو مشى بمزاجو والكلام الفراغ ده .

* مش مشى بمزاجو ؟ أي ، طيب وقف المرتبات قبل خمسة شهور لشنو ؟

* الكاردينال معجب جدا بالرئيس المخلوع البشير بل هنالك شبه بينهما.

* البشير وناسو غاية امانيهم السودان يبقى زي سوريا ، والكاردينال وناسو كل امنياتهم الهلال ما تقوم ليهو قائمة .

* وأي زول بيقول غير كده كوز .

* الكاردينال ما قدم حسن نية لما قرر يمشي .

* والحاجة دي ظاهرة .

* دايرنا نقول حليل الكاردينال .

* مسكين ما بعرف الهلالاب .

* ما داير الهلال يضوق عافية من بعده .

* في زمن صلاح إدريس طلع بيان الجوع ومسيرة الهلال ماشة.

* وفي عهد الكاردينال يطلع بيان العطش والمسيرة برضو ح تمشي .

* وأنا مستعد اقسم بالله إنو الكاردينال ح يضر الهلال يوما ما .

* كلامي ده اتذكروا كويس .

* بيجي يوم قريب ده والكاردينال ح يعمل ضد الهلال.

* انتو في وانا في .

* زول من عرف نفسو ماشي وقف الصرف تتوقع منو شنو يعني ؟

* زول طلبوا منو مرتبات شهر سبعة قال ليهم أنا خليت الهلال .

* زول مدرب اللياقة قال ليهو اديني مرتباتي قال ليهو انتظر قروش الكاف .

* الخوف على الهلال ليس من الفراغ الإداري بل الخوف عليه من الكاردينال .

* وأي زول عبيط يجي يقول ليك : أها الكاردينال رحل ورونا شطارتكم ما تشتغل بيهو .

* يمشي ويخلي الهلال بدون ديون وكلتشات وعراقيل ، مش يمشي والهلال غرقان ديون .

* حركات الجوكية دي اعملها لناس ما بعرفوك .

* و..و..

* ونواصل .