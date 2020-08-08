شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يعد اللاعب شرف الدين شيبوب اول لاعب سوداني يحقق الفوز بثلاث كؤوس في موسم واحد بعد فوز ناديه سيمبا بالممتاز والكاس والسوبر في تنزانيا في الموسم الحالي.

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