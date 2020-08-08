أبو جوخ: الشركة المالكة لـ”قناة طيبة” سحبت نصف مليار جنيه

كشف المفوض الإداي والمالي لشركة الأندلس المالكة لتلفزيون وإذاعة طيبة، ماهر أبو جوخ عن سحب مبلغ نصف مليون جنيه من قبل إدارة الشركة قبل صدور قرار الحجز.

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وقال أبو جوخ لمصادر إن إدارة شركة الأندلس التي يرأس مجلس إدارتها الهارب عبد الحي يوسف قاموا قبل 24 ساعة من قرار لجنة إزالة التمكين بسحب مبلغ نصف مليون جنيه – أي ما يعادل نصف مليار جنيه بالعملة القديمة – من حسابات الشركة.

وبحسب صحيفة المواكب، اعتبر أبو جوخ القيام بهذا الأمر متسق مع المسلك الذي تم اتباعه في بنوك أخرى وإخفاء مستندات شركة الأندلس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)