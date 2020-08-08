الأمم المتحدة تتعهد بتقديم الدعم اللازم لإجراء التعداد السكاني السادس

بحث المدير العام للجهاز المركزي للاحصاء علي محمد عباس مع مسئولي الشؤون السياسية لإقليم إفريقيا بالأمم المتحدة ديمتري شلاباشينكو التابع لفريق التخطيط ووفد المقدمة للبعثة السياسية الاممية “يونتامس” إجراء تعداد السكان والمساكن السادس والتعداد الزراعي الشامل المخطط تنفيذهما خلال العامين المقبلين والتحديات التي تقابلهما من موارد ومساعدات فنية وقوى بشرية وتقنيات متقدمة حديثة. ، بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومساعده للسياسات.

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بجانب دور الجهاز المركزي للإحصاء في الفترة الانتقالية في توفير كافة البيانات والإحصاءات التي تمكن القطاعات المختلفة في الإيفاء بالتزاماتها.

وأبدى كبير مسئولي الشؤون السياسية بالامم المتحدة بحسب صحيفة السوداني، العمل على إجراء اللازم لتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهاز المركزي للإحصاء خاصة في إجراء التعداد السكاني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)