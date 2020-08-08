والي الجزيرة يزور “الشكينيبة” ويثني على دور الطرق الصوفية

قال والي ولاية الجزيرة د. عبدالله إدريس ، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين كافة مكونات المجتمع والتنظيمات المهنية والسياسية والاجتماعية والدينية والانصهار في بوتقة الجزيرة التي تعد الانموذج في التعايش والتمازج.
وقال الوالي لدى مخاطبته المصلين بمسجد الشيخ المكاشفي بقرية “الشكينيبة” بمحلية المناقل ، بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الطرق الصوفية جسدت الوحدة الوطنية وحافظت على الشباب من المخدرات والانحراف وساهمت في نشر الدعوة وحفظ القرآن عبر منهجها الوسطى، داعياً لوحدة الصف والالتفاف حول الجزيرة والعمل على تنمية البلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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