توفير2 مليون جرعة لقاحية لتطعيم 600 ألف رأس من الماشية بشمال كردفان

التاريخ: 08-أغسطس-2020
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أعلن المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان د. محمد الحافظ الشريف عن تحضيرات جارية لتطعيم 600 ألف رأس من الماشية وتحصينها من الاوبئة المختلفة .
وقال الحافظ في تصريح له امس ، إن التطعيم يأتي ضمن خطة الادارة العامة للثروة الحيوانية بالولاية التي درجت على تنفيذها كل عام في فصل الخريف.
وكشف عن توفير اثنين مليون جرعة من اللقاحات البيطرية المختلفة .
واوضح بحسب سونا، أن التطعيم سيكون بالتركيز على محليات الولاية الحدودية مع جنوب كردفان،
مؤكداً استمرار العمل لتجهيز الفرق البيطرية التي ستضطلع بالمهمة .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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