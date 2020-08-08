توفير2 مليون جرعة لقاحية لتطعيم 600 ألف رأس من الماشية بشمال كردفان

أعلن المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان د. محمد الحافظ الشريف عن تحضيرات جارية لتطعيم 600 ألف رأس من الماشية وتحصينها من الاوبئة المختلفة .

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وقال الحافظ في تصريح له امس ، إن التطعيم يأتي ضمن خطة الادارة العامة للثروة الحيوانية بالولاية التي درجت على تنفيذها كل عام في فصل الخريف.

وكشف عن توفير اثنين مليون جرعة من اللقاحات البيطرية المختلفة .

واوضح بحسب سونا، أن التطعيم سيكون بالتركيز على محليات الولاية الحدودية مع جنوب كردفان،

مؤكداً استمرار العمل لتجهيز الفرق البيطرية التي ستضطلع بالمهمة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)