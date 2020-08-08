سفير الخرطوم لدى بكين: نأمل في مساعدات جديدة من الصين

قال سفير السودان لدى الصين جعفر كرار ، إن السودان يعيد بناء السياسة الخارجية على أساس المصلحة القومية، ولن يميل إلى أي طرف ويعتز بعلاقاته مع الصين وروسيا والولايات المتحدة والجنوب.

وأكد السفير لمصادر، اهتمام الخرطوم بتطوير علاقاتها مع بكين في مجال البنية التحتية والزراعة والتعدين والثقافة.

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وبحسب صحيفة السوداني، أوضح السفير أن الصين أصبحت الآن جزءاً مهما من مشروع التنمية والنهضة في إفريقيا، وان السودان يرتبط بشكل كبير بمبادرة “الحزام والطريق ” وانه جزء من هذه المبادرة.

وأعرب عن أمله أن تقدم الصين مساعدات جديدة للبلاد.

وحول موقف الصين من قضية سد النهضة في ضوء وجود شركات صينية مشاركة في إنشاء السد، قال السفير: إن “الدبلوماسية الصينية مرنة وهي تحترم الاتحاد الأفريقي وتدعم مواقفه وتحبذ أن يتم حل القضايا الإقليمية في إطار الاتحاد الأفريقي، وبكين تدعم دائماً حل النزاعات في إفريقيا عبر الحوار، وقد كان موقفها دائماً في أفريقيا وفي قضية دارفور وغيرها إيجابياً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)