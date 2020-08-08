الطيران المدني: فتح السفر عبر المطار لـ(4) دول

كشف الناطق الرسمي باسم سُلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبدالرحيم عن عدم وجود جداول ثابتة لشركات النقل الجوي لنقل الركاب، بل فتح جُزئي للمطارات طيلة فترة التعافي التي بدأت منذ الثاني عشر من يوليو الماضي وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل، مع الالتزام بالبروتكولات الصحية دولياً ومحلياً حسب قرارات اللّجنة العُليا للطوارئ الصحية بالبلاد.

وأكد عبد الرحيم في تصريح بحسب صحيفة السوداني، أن الفتح الجُزئى من وإلى مطار الخرطوم شمل ثلاث دول هي: مِصر، تُركيا، الإمارات العربية المُتحدة بالإضافة إلى دولة إثيوبيا التي لم تغلق مطاراتها منذ بداية جائحة كورونا.

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ونوه عبد الرحيم إلى وجود رِحلات عارِضة غير مجدولة تسيِّرها شركات النقل تتم المُصادقة عليها بالتنسيق بين البلدين لغير الدول التي تضمنها قرار الفتح الجزئي.

وتَوقّع زيادة في رِحلات الطيران بعد انتهاء فترة التعافي، أو إيقافها في حالة عدم السيطرة على الجائحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)