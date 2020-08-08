وفرة وإستقرار في الأسمنت ببحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال تاجر الأسمنت ببحري محمد احمد ان هنالك استقرارا في الاسعار نتيجة للوفرة في العرض بالاسواق مبينا ان سعر الاسمنت من المصانع كافة (16,5) ألف جنيه للطن اما سعر السوق (23) ألف جنيه .
وأضاف مدير تسويق مصنع صخر السودان عمر حسن وفق صحيفة السوداني أن هنالك تراجعا في الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة (50%) ، لافتا لاستقرار أسعار الاسمنت بالأسواق، مبيناً أن ترحيل الطن بسعر (4) آلاف جنيه وسعر المصانع (16,5)ألف جنيه اما أسعار الاسواق فتتراوح مابين (21-19) ألف جنيه
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