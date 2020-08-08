المريخ يجدد رفضه لخوض الممتاز بالتجميع

الخليج 365 : أمنّ نادي المريخ على عدم المشاركة في الدوري الممتاز بنظام التجميع، مشترطاً إكمال المنافسة بالنظام القديم، وقال رئيس نادي المريخ آدم عبد الله سوداكال حسب تصريحه لـ(باج نيوز)، إنّه تمّ الاتّفاق مع المدرب التونسي جمال خشارم من أجلّ توليّ المهمة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة، وأضاف سيصل خشارم إلى الخرطوم الأحد، بجانب الفنطاس، فيما سيصل مدرب الأحمال الثلاثاء، وأشار سوداكال إلى أنّ المدرب التونسي يملك سيرة ذاتية قوية ولديه طموح ورغبة وشخصية كبيرة، مؤكّداً أنّه قادر على صناعة الفارق ونعول عليه وفقاً للخبرات التي يمتلكها.

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