قيادات شرق السودان ترفض والي كسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر، الجمعة، عن تمسك ناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد الأمين ترك، وغالبية قيادات شرق السودان برفض تعيين والي ولاية كسلا الجديد، وسيعقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل الأزمة.

وعلمت المصادر عقب اجتماع القصر الرئاسي بشأن الأزمة، بأن المجلس السيادي الانتقالي يجري مشاورات ويبحث عن حلول للأزمة.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إلى عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل للخروج برؤية موحدة بشأن الموقف من أزمة شرق السودان، وتعيين والي ولاية كسلا صالح محمد صالح، بجانب قضايا أخرى.

وكانت المصادر علمت عن عقد اجتماع، الخميس المقبل، بالقصر الرئاسي للجنة الرباعية لمناقشة أزمة شرق السودان، وتعيين والي ولاية كسلا.

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واللجنة الرباعية مكونة من أعضاء بمجلس الأمن والدفاع السوداني، وممثلين من شرق السودان أبرزهم ناظر الهدندوة، والبني عامر، والشكرية، والهوسا، والنوبة.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني شكل الأسبوع الماضي، لجنة رباعية لبحث أزمة شرق السودان، وتضم عضوي مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي، ومحمد الفكي سليمان، ووزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري مقرراً لجانب ممثل عن مجلس الوزراء.

العين الإخبارية