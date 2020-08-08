الأمة القومي: حصر التغيير في سبع وزارات إجراء مبتسر لن يحقق الإصلاح المنشود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب الأمة القومي رفضه ترشيح وزراء للوزارات السبع الشاغرة، وقال الحزب في بيان ممهمور بتوقيع الأمين العام للحزب والناطق الرسمي الواثق البرير : “اتصل بنا الزملاء في قوى الحرية والتغيير لاقتراح أسماء مرشحين للوزارات السبع الشاغرة، لكننا نعتقد أن إصلاح أداء الحكومة المدنية الانتقالية ينبغي أن يكون شاملاً، وعن طريق العقد الاجتماعي الجديد، والمؤتمر الأساسي المقترح.

وأبان أن حلّ مجلس الوزراء وإعفاء بعض الوزراء وحصر التغيير في سبع وزارات إجراء مبتسر لن يحقق الإصلاح المنشود.

وأكد الأمة القومي “أن إجراء الحل والتعيين في بعض الوزارات مسؤولية رئيس الوزراء بوصفه المسؤول والمساءل، ولن نشارك في إجراء محدود، بل نقول يترك لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات الإصلاحية كما يشاء”.

وشدد البيان على ضرورة أن يتم تقييم أداء الحكومة المدنية عن العام المنصرم ضمن أجندة العقد الاجتماعي الجديد، وقطع الحزب بعدم المشاركة في أية تعيينات حتى ذلك الوقت، وأن لرئيس الوزراء أن يعين من يشاء فهو المسؤول والمساءل عن أداء أعضاء مجلس الوزراء.