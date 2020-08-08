تعرض موكب السيادي لحادث في القضارف اثناء التوجه لمدينة حلفا الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعرض موكب عضو مجلس السيادة صديق تاور والوفد الاتحادي المتجه لمدينة حلفا الجديدة، الجمعة، لحادث مروري بالقضارف.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن أعضاء الوفد بخير ولم يصب أي أحد بأذى، وأشارت الى ان حادث الحركة نتج عن اصطدام سيارتين من سيارات الوفد مع أخرى بالطريق، وأوضحت أن سيارات الوفد التي تعرضت للحادث هي السيارة التي تقل الفريق شرطة الصادق علي ابراهيم ممثل وزارة الداخلية، وسيارة أخرى تقل بروفيسور جمعة كندة مستشار رئيس الوزراء للسلام، ووجدي صالح ممثل قوى الحرية والتغيير.

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