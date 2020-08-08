إبادة شحنة لحوم تالفة مستوردة من السودان الى الكويت وكشف الجهة المسؤولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت الهيئة الكويتية عبر موقعها الرسمي ان إدارة الأغذية المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية ابادت 184 رأس من الماشية مستوردة من السودان بوزن 1981 كيلو غرام لوجود اختلاف في خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام والرائحة .

في عضون ذلك حملت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، في السودان ، الناقل الوطني ” سودانير” مسؤلية تلف شحنة لحوم الى الكويت وقال الوزير المكلف د.عادل فرح ان مسؤلية الوزارة في صادر اللحوم تنتهي بتسليمها في المطار ويعود تلف شحنة اللحوم، بحسب مصادر لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودةونهاية يوليو الماضي هاجم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي غياب مبدأ المحاسبة والرقابة على الأنشطة الاقتصادية المهمة ما أدى لضياع ملايين الدولاراتوصوب حميدتي انتقادات مباشرة الى المسؤولين في وزارتي الثروة الحيوانية والتجارةوأشار الى تغاضي الحكومة عن محاسبة المسؤولين عن إرجاع 150 ألف رأس من الماشية بعد وصولها المملكة العربية السعودية، حيث قالت السلطات هناك إن مناعة القطيع متدنية.