تآمر سعودي أماراتي على كل مناوئ لاسرائيل..بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعض الحكومات العربية تواصل مسارات الخيانة لقضية الامة المركزية المتمثلة في فلسطين ومظلوميتها ، وتسعى هذه الحكومات الى طعن الشعب الفلسطينى فى الظهر ، وذلك عبر التآمر عليه ووضع يدها فى يد العدو الصهيونى الغاصب ، وقد ظهر هذا بوضوح فى سياسة بعض الانظمة التى لم تتوقف مطلقا عن الكيد للمقاومين والنيل منهم والتنسيق مع أى جهة تستهدفهم ، ومن ابرز المواقف المخزية والتى تشكل فى حد ذاتها اضرارا بالمقاومة وتضييقا عليها اصرار الحكومة السعودية على التعامل بقسوة مع حركات المقاومة وفصائلها ومجموعاتها وقد ظهر ذلك جليا فى موقف الرياض من حركة حماس مثلا وتصنيفها كارهابية والسعى المستمر لملاحقة بعض عناصرها الناشطة والفاعلة فى العمل المقاوم ، وما قضية معتقلى حماس فى السعودية إلا احد ابرز الادلة على صحة القول بتماهى السعودية مائة بالمائة مع العدو الصهيونى ومحاربة كل من يتصدى للاحتلال ويعمل على مقارعته ، والسعودية فى موقفها هذا من حركة حماس كانما تقول للعدو الصهيونى إنى حرب لمن حاربك وسلم لمن سالمك ، وهى بالفعل فى موقفها المتشدد من حركات المقاومة والتحرر والنضال انما تخدم بصورة أساسية العدو الصهيونى وتسهم معه فى حربه على مناوئيه . ولن نحتاج الى شاهد أقوى من موقف السعودية والامارات من حزب الله مثلا ، فهذه الدول وهى تجاهر بعدائها لحزب الله وتصنفه كارهابى انما تتفق تماما مع العدو الاسرائيلى وتخدم قضيته الاساسية فى حربه على المقاومة ، وهو نفس الموقف الذى تتبناه دول اخرى تدور فى فلك امريكا وتأتمر بأمرها وتعمل على تنفيذ كل مطلوباتها وعلى رأسها الوقوف بوجه هذه المقاومة خدمة لاسرائيل ، ومن هذه الدول المتماهية بالكامل مع امريكا واسرائيل فى مواقفها هذه الأمارات والبحرين كدول متقدمة فى راس حربة الحرب على المقاومة ، وهناك ايضا دول اخرى مواقفها اخف فى هذا الملف كالاردن ومصر واخريات وجميعها تلتقى فى الحرب على المقاومة والكيد لها والتآمر عليها وهى مواقف متفاوتة فى درجتها وكلها غير متوافقة مع رؤى الشعوب ومواقفها المناصرة للمقاومة المنادية

بايقاف الظلم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى وكل الشعوب المستضعفة .